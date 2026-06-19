O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou nesta sexta-feira (19) a participação do atacante Neymar na Copa do Mundo. A fala do petista ocorreu após ele elogiar a jogadora Marta e perguntar a um menino quem seria bom jogador no país hoje. Ao ouvir como resposta o atacante do Santos, o presidente afirmou que ele "não está nem jogando".

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"Vi uma coisa ontem na internet, de que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo", disse Lula, provocando risadas de apoiadores em um evento de anúncio de investimentos em um hospital de Belo Horizonte. Depois, o petista brincou sobre a possibilidade de uma seleção criada pela Inteligência Artificial, "com dez Pelés".