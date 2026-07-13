O personal trainer José Luiz, que presenciou um homem chutar a própria filha, de três anos, em Francisco Beltrão (PR), afirmou que foi ameaçado ao tentar impedir novas agressões. Dono de da academia em frente ao local do caso, ele relatou que o pai mandou que ele não interferisse e o intimidou.
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Após o episódio, a testemunha reuniu imagens de câmeras de segurança que registraram a agressão. Segundo ele, a gravação ajudou a identificar o suspeito e contribuiu para a investigação.
O pai, de 31 anos, foi preso preventivamente. Em depoimento, declarou que "perdeu a cabeça" porque a filha chorava durante o caminho para casa e afirmou estar arrependido.
Além da agressão registrada em vídeo, a Polícia Civil investiga outras denúncias de violência contra os dois filhos do homem. Entre os relatos estão agressões contra o menino de cinco anos e castigos que obrigavam as crianças a permanecer ajoelhadas sobre grãos de feijão e tampas de garrafa PET. Os investigadores avaliam a possibilidade de enquadrar o caso como tortura.
A mãe das crianças solicitou medida protetiva e informou à polícia que pretende se separar do marido. O suspeito permanece preso e ainda não apresentou defesa.
Com informações do g1.