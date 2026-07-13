O personal trainer José Luiz, que presenciou um homem chutar a própria filha, de três anos, em Francisco Beltrão (PR), afirmou que foi ameaçado ao tentar impedir novas agressões. Dono de da academia em frente ao local do caso, ele relatou que o pai mandou que ele não interferisse e o intimidou.

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Após o episódio, a testemunha reuniu imagens de câmeras de segurança que registraram a agressão. Segundo ele, a gravação ajudou a identificar o suspeito e contribuiu para a investigação.