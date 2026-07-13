14 de julho de 2026
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INTERIOR DE SP

Mulher é encontrada morta em cisterna desativada; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Para retirar o corpo, equipes do Corpo de Bombeiros precisaram quebrar parte da estrutura de concreto da cisterna.
Para retirar o corpo, equipes do Corpo de Bombeiros precisaram quebrar parte da estrutura de concreto da cisterna.

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã de sábado (11) dentro de uma cisterna de concreto desativada em Registro, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo.

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O imóvel fica nos fundos da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Filomena Aby Azar. Segundo a Polícia Militar, a região é conhecida por ser habitada por pessoas em situação de rua.

Para retirar o corpo, equipes do Corpo de Bombeiros precisaram quebrar parte da estrutura de concreto da cisterna.

A Secretaria de Segurança Pública informou que a perícia foi acionada para apurar as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Registro.

Com informações do Metrópoles.

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