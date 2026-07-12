Uma artesã denunciou ter sido envenenada por uma aluna durante aulas de um projeto social no Recife após registrar em vídeo a mulher colocando uma substância dentro de sua garrafa de água. O caso aconteceu em 2025 e segue sob investigação da Polícia Civil.

Segundo a vítima, a suspeita começou a despertar desconfiança após ser vista mexendo na garrafa. Em 22 de maio de 2025, a artesã afirmou que sentiu pequenas "bolinhas" na garganta ao beber água e decidiu guardar o material. Em seguida, passou a deixar o celular gravando sempre que saía da sala e registrou duas ocasiões em que a aluna despejava uma substância no recipiente. Após a segunda gravação, ela acionou a Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, a suspeita negou o envenenamento, mas policiais encontraram resíduos de um pó no fundo da bolsa dela.