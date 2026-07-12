14 de julho de 2026
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CASO DE POLÍCIA

Mercúrio na água: artesã filmou suspeita em ação

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via G1
De acordo com a ocorrência, a suspeita negou o envenenamento, mas policiais encontraram resíduos de um pó no fundo da bolsa dela.
De acordo com a ocorrência, a suspeita negou o envenenamento, mas policiais encontraram resíduos de um pó no fundo da bolsa dela.

Uma artesã denunciou ter sido envenenada por uma aluna durante aulas de um projeto social no Recife após registrar em vídeo a mulher colocando uma substância dentro de sua garrafa de água. O caso aconteceu em 2025 e segue sob investigação da Polícia Civil.

Segundo a vítima, a suspeita começou a despertar desconfiança após ser vista mexendo na garrafa. Em 22 de maio de 2025, a artesã afirmou que sentiu pequenas "bolinhas" na garganta ao beber água e decidiu guardar o material. Em seguida, passou a deixar o celular gravando sempre que saía da sala e registrou duas ocasiões em que a aluna despejava uma substância no recipiente. Após a segunda gravação, ela acionou a Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, a suspeita negou o envenenamento, mas policiais encontraram resíduos de um pó no fundo da bolsa dela.

Laudos periciais identificaram a presença de mercúrio tanto na água da garrafa quanto no organismo da vítima. O exame toxicológico indicou que a ingestão do metal ocorreu por um período estimado entre oito meses e um ano.

A artesã relata que sofre com dores, limitação de movimentos, neuropatia e compressão na medula. Ela informou que aguarda atendimento com um neurocirurgião pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, em 9 de junho de 2026, ingressou com uma ação judicial para pedir urgência na consulta.

A Polícia Civil informou apenas que o inquérito permanece em andamento e não divulgou detalhes para preservar as investigações.

Com informações do g1.

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