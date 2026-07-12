Três mulheres morreram após um ônibus com romeiros se envolver em um acidente com um caminhão na madrugada deste sábado (11), na MGC-267, entre Conceição do Rio Verde e Cambuquira, no sul de Minas Gerais. O coletivo havia saído de Mariana (MG) com destino a Aparecida (SP).

As vítimas foram encontradas presas às ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, duas mortes ocorreram no ônibus. Uma das vítimas era a mulher do motorista, que estava ao lado do banco do condutor. A outra era uma passageira que ocupava um assento na região central do coletivo. Após a perícia da Polícia Civil, os corpos foram retirados das ferragens.

A terceira vítima é Maria Geralda Severiano Honorato, que morreu na manhã deste domingo (12), enquanto estava internada no Hospital São Sebastião, em Três Corações, informou o Jornal Geraes.