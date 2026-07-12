Acidente com ônibus de romeiros tem vítimas fatais
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Três mulheres morreram após um ônibus com romeiros se envolver em um acidente com um caminhão na madrugada deste sábado (11), na MGC-267, entre Conceição do Rio Verde e Cambuquira, no sul de Minas Gerais. O coletivo havia saído de Mariana (MG) com destino a Aparecida (SP).
As vítimas foram encontradas presas às ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, duas mortes ocorreram no ônibus. Uma das vítimas era a mulher do motorista, que estava ao lado do banco do condutor. A outra era uma passageira que ocupava um assento na região central do coletivo. Após a perícia da Polícia Civil, os corpos foram retirados das ferragens.
A terceira vítima é Maria Geralda Severiano Honorato, que morreu na manhã deste domingo (12), enquanto estava internada no Hospital São Sebastião, em Três Corações, informou o Jornal Geraes.
Feridos foram levados para hospitais da região. As vítimas em estado mais grave foram encaminhadas para o hospital de Três Corações. Já os passageiros com ferimentos leves foram levados para atendimento em Cambuquira. No momento da chegada dos bombeiros, equipes da Polícia Militar e três ambulâncias do Samu já prestavam socorro no local.
Motoristas não ficaram feridos. O condutor do caminhão, emplacado em Lambari (MG), não apresentava lesões e recusou atendimento médico. O motorista do ônibus, de 48 anos, também saiu ileso e permaneceu no local após ser avaliado pelos bombeiros.
Segundo o relato do motorista do ônibus aos bombeiros, o caminhão transportava um tanque com carga de leite no sentido contrário da rodovia. Ao passar por uma curva, o tanque teria se desprendido do chassi, caído sobre a pista e atingido a lateral direita do ônibus. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do acidente.
Número de passageiros não foi informado. De acordo com o motorista do coletivo, ele não soube precisar quantas pessoas, entre adultos e crianças, estavam na excursão religiosa que seguia para Aparecida.