O termo mandioquinha (popular em São Paulo e no Sul) é um diminutivo de ‘mandioca’, palavra que vem do tupi mani'oka (casa de Mani, a entidade indígena da lenda sobre a origem da raiz). Trata-se de uma analogia puramente visual: quando o vegetal chegou ao Brasil, vindo dos Andes, as pessoas notaram que ele parecia uma mandioca pequena, embora pertença a família botânica totalmente distinta.

Para quem gosta de atentar para as palavras do idioma, é interessante descobrir como uma mesma raiz tuberosa consegue mudar tanto de nome dependendo de onde se mora. Exemplo: embora no prato o sabor adocicado e a textura aveludada sejam os mesmos, os vocábulos mandioquinha, batata-baroa e batata-salsa carregam histórias e caminhos linguísticos completamente diferentes.

Já batata-salsa (comum no Paraná e em partes de Santa Catarina) nomeia o vegetal por outra perspectiva. Essa raiz pertence à família Apiaceae, a mesmíssima da salsa (salsa-comum) e do aipo. Quando a planta cresce, suas folhas são visualmente idênticas às da salsa. Daí nasceu o nome: uma "batata" cuja rama lembra a salsa, a nossa salsinha.

Por fim, batata-baroa (termo forte no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo) tem uma origem histórica diversa e bem curiosa. O nome faz referência ao título de "baronesa" (ou baroa, no feminino arcaico). Uma das versões mais aceitas aponta que a raiz foi introduzida no mercado fluminense por representantes de uma figura da nobreza imperial — possivelmente a Baronesa de Muriaé ou outra personalidade da época. De certo é que a família nobre cultivava em seus quintais a espécie de batata trazida de algum lugar estrangeiro, como presente. Algumas mudas acabaram surrupiadas pelos jardineiros e agradaram aos pobres que começaram a usar a raiz em preparos culinários, chamando-a ‘batata-da-baroa’. Como é da ordem natural dos idiomas a economia, o ‘da’ logo sumiu da pronúncia e ficou apenas ‘batata baroa’.

Seja qual for o nome pelo qual se tornou conhecida, é alimento rico em nutrientes e saboroso ao paladar. Compõe vários pratos, um deles o creme aveludado, perfeito para noites frias. Anote.