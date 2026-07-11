A Inglaterra venceu a Noruega por 2 a 1 neste sábado (11), no Hard Rock Stadium, após prorrogação, e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. Jude Bellingham marcou os dois gols ingleses e decidiu a classificação.
A Noruega abriu o placar no primeiro tempo com Schjelderup, após contra-ataque. Nos acréscimos da etapa inicial, Bellingham empatou para os ingleses. Harry Kane ainda balançou as redes antes do intervalo, mas o lance foi anulado por impedimento.
No segundo tempo, a seleção norueguesa teve um gol invalidado após revisão do VAR, que identificou irregularidade na jogada antes da cobrança de escanteio. As equipes seguiram empatadas e a decisão foi para a prorrogação.
Logo no início do tempo extra, Bellingham aproveitou rebote após defesa do goleiro Nyland e marcou o gol da vitória. A Noruega ainda teve um pênalti assinalado, mas a marcação foi cancelada após nova análise do árbitro com auxílio do VAR.
Com a classificação, a equipe comandada por Thomas Tuchel enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Argentina e Suíça, às 22h (horário de Brasília) deste sábado.