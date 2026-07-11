O temporal com granizo e ventos de até 45 km/h atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre na madrugada deste sábado (11), provocando destelhamentos e deixando cerca de 400 pessoas desalojadas em Eldorado do Sul.
Segundo a Defesa Civil, 101 residências foram danificadas no bairro Parque Eldorado. 40 moradores ficaram desabrigados e foram encaminhados para um abrigo instalado em uma escola municipal. Equipes da prefeitura e da Defesa Civil distribuíram lonas e prestaram atendimento às famílias afetadas.
Em Canoas, pelo menos seis casas sofreram danos, incluindo uma residência que perdeu completamente o telhado. Apesar dos estragos, não houve registro de feridos.
O temporal também provocou queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e bloqueios em vias. Na BR-290, em Eldorado do Sul, uma árvore caiu sobre a pista na altura do quilômetro 115, exigindo desvio dos veículos pelo acostamento.
O Instituto Nacional de Meteorologia mantém alertas de perigo para chuva intensa, ventos fortes e granizo válidos até o fim deste sábado (11) em parte do Rio Grande do Sul.
Com informações do g1.