O temporal com granizo e ventos de até 45 km/h atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre na madrugada deste sábado (11), provocando destelhamentos e deixando cerca de 400 pessoas desalojadas em Eldorado do Sul.

Segundo a Defesa Civil, 101 residências foram danificadas no bairro Parque Eldorado. 40 moradores ficaram desabrigados e foram encaminhados para um abrigo instalado em uma escola municipal. Equipes da prefeitura e da Defesa Civil distribuíram lonas e prestaram atendimento às famílias afetadas.

Em Canoas, pelo menos seis casas sofreram danos, incluindo uma residência que perdeu completamente o telhado. Apesar dos estragos, não houve registro de feridos.