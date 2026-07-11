Um avião da Azul que viajaria de Campinas (SP) a Manaus (AM) declarou emergência e retornou ao Aeroporto Internacional de Viracopos na manhã deste sábado (11). Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, o pouso foi concluído em segurança às 9h41.

De acordo com a administradora do aeroporto, após a declaração de emergência, todos os protocolos de contingência foram acionados. A operação foi normalizada logo após a aterrissagem, e apenas um voo precisou ser desviado para o Aeroporto de Guarulhos.

Em nota, a Azul afirmou que não se tratou de um pouso de emergência, mas de um pedido preventivo de prioridade para aterrissagem. A companhia informou que a decisão foi tomada por motivos técnicos na aeronave, sem detalhar a natureza do problema.