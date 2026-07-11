Um homem de 26 anos foi preso em flagrante em Patos de Minas, no Alto Paranaíba (MG), após ameaçar a própria mãe, de 52 anos, com o bilhete que dava 24 horas para que ela pagasse a suposta dívida relacionada à compra de uma motocicleta.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, usuário de drogas, vive às custas da mãe. No recado, ele afirmava que a vítima "pagaria pelo que merecia" caso não entregasse o dinheiro exigido. A existência da dívida não foi confirmada.

A mulher relatou que as ameaças eram frequentes e informou que, pouco antes da chegada dos policiais, o filho a intimidou com uma machadinha, além de gritar e ofendê-la.