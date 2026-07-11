As fortes enchentes provocadas pelo tufão Maysak desencadearam a invasão de cobras na cidade de Hengzhou, no sul da China, nesta semana. Segundo a imprensa estatal, 900 serpentes, muitas delas venenosas, escaparam após a inundação de criadouros da região.

Moradores registraram vídeos que mostram cobras nadando pelas ruas alagadas, enquanto as autoridades intensificaram os alertas para que a população evite áreas inundadas e locais com vegetação. Equipes especializadas foram mobilizadas para capturar os animais, hospitais reforçaram os estoques de soro antiofídico e profissionais de saúde receberam orientações para atender possíveis vítimas de picadas.

Uma mulher morreu atacada por uma cobra, possivelmente uma naja que escapou de um dos criadouros atingidos pelas enchentes. A imprensa local também informou que outras pessoas foram mordidas.