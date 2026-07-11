As fortes enchentes provocadas pelo tufão Maysak desencadearam a invasão de cobras na cidade de Hengzhou, no sul da China, nesta semana. Segundo a imprensa estatal, 900 serpentes, muitas delas venenosas, escaparam após a inundação de criadouros da região.
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Moradores registraram vídeos que mostram cobras nadando pelas ruas alagadas, enquanto as autoridades intensificaram os alertas para que a população evite áreas inundadas e locais com vegetação. Equipes especializadas foram mobilizadas para capturar os animais, hospitais reforçaram os estoques de soro antiofídico e profissionais de saúde receberam orientações para atender possíveis vítimas de picadas.
Uma mulher morreu atacada por uma cobra, possivelmente uma naja que escapou de um dos criadouros atingidos pelas enchentes. A imprensa local também informou que outras pessoas foram mordidas.
Integrante de uma equipe de captura informou à imprensa estatal que cerca de 2 mil a 3 mil cobras foram recolhidas em dois dias de trabalho. Segundo ele, os animais costumam buscar abrigo em casas após enchentes e, depois de capturados, são devolvidos à natureza por profissionais.
Hengzhou, conhecida pela produção de jasmim, também concentra uma importante atividade de criação de serpentes para aplicações farmacêuticas e biomédicas. A região abriga mais de 100 espécies de cobras, incluindo najas, cujo veneno pode ser fatal.
As autoridades orientaram os moradores a evitar sair à noite, manter distância de áreas com mato e lagoas e procurar atendimento médico imediato em caso de picada.
Com informações da CNN.