O Departamento de Guerra dos Estados Unidos divulgou três imagens de um objeto voador não identificado registradas por astronautas da Nasa durante a missão STS-80 do ônibus espacial Columbia, realizada entre 19 de novembro e 7 de dezembro de 1996.
As fotografias mostram um objeto em órbita baixa da Terra em diferentes posições ao longo da sequência de registros. Segundo a análise oficial, ele manteve sua trajetória entre o Columbia e o planeta.
O governo norte-americano informou que o objeto não foi identificado e ressaltou que não há evidências de origem extraterrestre.
As imagens integram a quarta rodada de documentos publicados pelo sistema Pursue, criado para reunir e divulgar arquivos governamentais sobre fenômenos anômalos não identificados (UAP). Novos documentos serão divulgados gradualmente.