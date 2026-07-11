O Departamento de Guerra dos Estados Unidos divulgou três imagens de um objeto voador não identificado registradas por astronautas da Nasa durante a missão STS-80 do ônibus espacial Columbia, realizada entre 19 de novembro e 7 de dezembro de 1996.

As fotografias mostram um objeto em órbita baixa da Terra em diferentes posições ao longo da sequência de registros. Segundo a análise oficial, ele manteve sua trajetória entre o Columbia e o planeta.

O governo norte-americano informou que o objeto não foi identificado e ressaltou que não há evidências de origem extraterrestre.