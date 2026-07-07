Um missionário norte-americano de 33 anos teve a prisão preventiva decretada ao confessar que agrediu o filho de três anos em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). Segundo a Polícia Civil, ele afirmou que espancou a criança porque ela não lhe deu "bom dia".

O menino está internado em estado gravíssimo na UTI pediátrica do Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre. De acordo com a investigação,o pai relatou à polícia que deu socos no peito e no abdômen da criança, e bateu a cabeça dela contra o chão.

A mãe estava em outro cômodo da casa no momento das agressões. Após o ataque, o casal levou a criança ao hospital, onde a equipe médica acionou a Polícia Militar ao identificar a gravidade dos ferimentos.