O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou 11 pessoas sob suspeita de desvio de R$ 86,3 milhões do IRM (Instituto Rio Metrópole), autarquia estadual responsável pelos projetos da região metropolitana fluminense.

Foram presos nesta quinta-feira (9), em operação do MP-RJ que investiga desvios, o presidente do órgão, Davi Perini Vermelho, o Didê; o delegado da Polícia Civil Franquis Dias Nepomuceno, diretor da autarquia; e o procurador do Estado Marcelo Lopes da Silva, que chefiava a Procuradoria-Geral do IRM.

A Folha de S.Paulo busca a defesa dos presos.