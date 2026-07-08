A eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 provocou mais do que frustração entre os torcedores. Um levantamento da Orbit Data Science mostra que aumentou o pessimismo em relação ao futuro do futebol brasileiro em Copas.

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O estudo analisou 7.855 conversas públicas no X, Instagram e TikTok entre 20 de abril e 6 de julho. Segundo a pesquisa, a reação inicial foi predominantemente emocional: 63% das publicações relacionadas à eliminação expressaram frustração direta com o resultado.