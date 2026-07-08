41% acham que Brasil nunca mais ganhará a Copa, diz estudo
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A eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 provocou mais do que frustração entre os torcedores. Um levantamento da Orbit Data Science mostra que aumentou o pessimismo em relação ao futuro do futebol brasileiro em Copas.
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O estudo analisou 7.855 conversas públicas no X, Instagram e TikTok entre 20 de abril e 6 de julho. Segundo a pesquisa, a reação inicial foi predominantemente emocional: 63% das publicações relacionadas à eliminação expressaram frustração direta com o resultado.
41% dos comentários indicam que o Brasil não voltará a conquistar uma Copa do Mundo;
17% ainda acreditam no hexacampeonato em 2030;
16% direcionam as expectativas para a Copa do Mundo Feminina de 2027;
13% enxergam com otimismo o início de um novo ciclo da seleção brasileira.
Na sequência, os torcedores passaram a buscar explicações para a queda. Entre os comentários analisados:
12% atribuíram a eliminação ao desempenho da equipe;
5% apontaram falta de entrosamento;
5% responsabilizaram o pênalti desperdiçado e defenderam que Vini Jr. deveria ter sido o cobrador.
As críticas também passaram a atingir questões estruturais da seleção. De acordo com a pesquisa:
23% afirmam que a atual geração de jogadores não corresponde ao peso da camisa do Brasil;
12% pedem a saída do técnico Carlo Ancelotti;
Também aparecem cobranças direcionadas à CBF, às convocações e ao projeto esportivo da equipe.
Manifestações positivas
Apesar do cenário de pessimismo, o levantamento identificou um movimento de renovação entre os torcedores. Entre as manifestações positivas relacionadas aos jogadores:
32% demonstram alívio por Neymar deixar de ser a principal referência da seleção;
Endrick lidera as menções de esperança para o futuro, com 19%;
Martinelli e Vini Jr. aparecem na sequência, ambos com 11%.
Para Carolina Valle, líder de Pesquisas e Monitoramento da Orbit Data Science, a Copa marcou a transição de protagonismo dentro da seleção.
Endrick, Vini Jr. e Martinelli deixam o torneio com um capital simbólico determinante. Durante a competição, a torcida escolheu progressivamente os três como protagonistas do próximo ciclo da seleção, responsáveis por carregar os sonhos e a identidade do futebol brasileiro nos próximos anos.
Na avaliação de Caio Simi, CEO da Orbit Data Science, os dados mostram que o sentimento de luto pela eliminação foi rapidamente acompanhado por uma busca por novos símbolos.
O pessimismo domina o presente, mas a torcida brasileira não demorou para começar a olhar para frente e construir novos motivos para acreditar.