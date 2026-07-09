Os resultados constam da mais recente pesquisa Datafolha sobre o tema. O levantamento ouviu 1.608 pessoas de 16 anos ou mais em 71 municípios do estado de São Paulo.

A falta de policiamento ou de efetivo nas ruas é hoje o principal problema na segurança pública de São Paulo para a maior parte dos moradores do estado. Ao todo, 20% dos paulistas pensam assim.

A margem de erro para os dados gerais é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, mas varia de acordo com o recorte populacional. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob os números SP-01703/2026 e BR-06481/2026.

O percentual daqueles que veem na falta de policiamento o maior gargalo da segurança pública paulista é relativamente menor do que aquele registrado em 2022, último levantamento sobre o tema, quando 24% viam esse como o grande problema.

Os assaltos vêm na sequência, com 11%, três pontos percentuais a mais do que os 8% registrados na última pesquisa. Em terceiro está o tráfico de drogas, com 8%, percentual que também cresceu em relação a 2022, quando 4% falavam nisso.