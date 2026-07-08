Os paulistas sentem menos medo da violência hoje do que quatro anos atrás, em abril de 2022, aponta a mais recente pesquisa Datafolha sobre o tema.

O levantamento ouviu 1.608 pessoas de 16 anos ou mais em 71 municípios do estado de São Paulo. A margem de erro para os dados gerais é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, mas varia de acordo com o recorte populacional.

A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob os números SP-01703/2026 e BR-06481/2026.