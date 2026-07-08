A Fifa abriu uma investigação para apurar supostos insultos racistas dirigidos ao influenciador americano IShowSpeed por torcedores argentinos durante a vitória da Argentina por 3 a 2 sobre Cabo Verde, na última sexta-feira (3), pela fase dos 32 da Copa do Mundo.

A informação foi divulgada pela entidade nesta terça-feira (7).

Conhecido pelo nome artístico IShowSpeed, Darren Jason Watkins Jr. acompanhava a partida das arquibancadas do estádio de Miami, vestindo a camisa de Cabo Verde, enquanto transmitia suas reações do jogo ao vivo para seus seguidores, como vem fazendo em outras partidas.