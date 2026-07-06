A entrada de Neymar, aos 22 minutos do segundo tempo, provocou uma queda de produtividade da seleção brasileira na derrota por 2 a 1 contra a Noruega.

É o que mostram os dados do site footmob, que avalia os momentos de domínio de cada equipe durante uma partida levando em conta troca de passes em áreas de perigo, chutes a gol, faltas próximas à área, escanteios e contra-ataques.

Antes da escolha pelo camisa 10, a seleção fazia um jogo equilibrado, mas com uma leve superioridade da Noruega. Após a entrada do veterano, os europeus tomaram o controle do jogo até fazerem 1 a 0 aos 34 minutos do segundo tempo.