08 de julho de 2026
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SALTO PARA O VAZIO

Instrutor de voo se atira de avião e aluna pousa sozinha

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
De acordo com o dono da escola, o profissional havia trabalhado normalmente durante o dia e não demonstrou comportamento fora do padrão.
De acordo com o dono da escola, o profissional havia trabalhado normalmente durante o dia e não demonstrou comportamento fora do padrão.

Um instrutor de voo morreu ao se lançar de uma aeronave durante voo de instrução na província de Córdoba, na Argentina, no último sábado (4). Segundo o relato da aluna que estava a bordo, o piloto disse "você sabe o que precisa fazer" antes de retirar os fones de ouvido, deixar o celular de lado, abrir a porta do avião e saltar.

A estudante, de 22 anos, conseguiu manter o controle da aeronave após a saída do instrutor. O proprietário da escola de aviação informou que foi avisado pela aluna e iniciou as buscas. Cerca de 20 minutos depois, o corpo do instrutor foi encontrado em uma área rural próxima à cidade de Toledo.

De acordo com o dono da escola, o profissional havia trabalhado normalmente durante o dia e não demonstrou comportamento fora do padrão. O pai da vítima informou posteriormente que o filho fazia tratamento psiquiátrico devido a questões pessoais, o que o piloto não reportou à empresa em que trabalhava.

O caso está sob investigação da Justiça Federal de Córdoba, que apura as circunstâncias da morte.

Com informações do La Nación.

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