Um instrutor de voo morreu ao se lançar de uma aeronave durante voo de instrução na província de Córdoba, na Argentina, no último sábado (4). Segundo o relato da aluna que estava a bordo, o piloto disse "você sabe o que precisa fazer" antes de retirar os fones de ouvido, deixar o celular de lado, abrir a porta do avião e saltar.

A estudante, de 22 anos, conseguiu manter o controle da aeronave após a saída do instrutor. O proprietário da escola de aviação informou que foi avisado pela aluna e iniciou as buscas. Cerca de 20 minutos depois, o corpo do instrutor foi encontrado em uma área rural próxima à cidade de Toledo.

De acordo com o dono da escola, o profissional havia trabalhado normalmente durante o dia e não demonstrou comportamento fora do padrão. O pai da vítima informou posteriormente que o filho fazia tratamento psiquiátrico devido a questões pessoais, o que o piloto não reportou à empresa em que trabalhava.