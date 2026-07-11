O Roblox iniciou a implementação de novas regras para usuários menores de 16 anos, criando versões da plataforma adequadas para diferentes faixas etárias. A mudança inclui restrições de acesso a determinados jogos, limitações nas ferramentas de comunicação e um novo sistema de verificação de idade por reconhecimento facial (selfie). A iniciativa está alinhada às diretrizes do ECA Digital (Lei nº 15.211/2025) e a uma tendência crescente do mercado de tecnologia: criar ambientes digitais mais seguros para crianças e adolescentes, reduzindo a exposição a conteúdos inadequados e contatos potencialmente perigosos.

O que muda na prática?

Com a atualização, usuários menores de 16 anos passam a utilizar versões específicas da plataforma conforme a idade. Crianças terão acesso apenas a experiências previamente avaliadas como apropriadas, enquanto adolescentes poderão utilizar uma versão intermediária, com mais funcionalidades, mas ainda sujeita a limitações.

Outra novidade é a verificação de idade por selfie. O recurso será utilizado para confirmar a faixa etária do usuário antes de liberar determinados recursos, como acesso a conteúdos destinados a adultos e funcionalidades de comunicação mais amplas. O objetivo é dificultar que menores tenham acesso a ambientes incompatíveis com sua idade.

Por que essa mudança aconteceu?

Nos últimos anos, plataformas de jogos deixaram de ser apenas espaços de entretenimento. Hoje, elas também funcionam como ambientes de convivência, onde milhões de pessoas conversam, criam comunidades, realizam compras e interagem diariamente.

Esse cenário trouxe novos desafios relacionados à segurança digital. Casos de assédio, aliciamento, golpes, exposição a conteúdos impróprios e uso indevido dos chats passaram a exigir respostas mais efetivas das empresas responsáveis pelas plataformas.

Nesse contexto, as plataformas passaram a ser cobradas para adotar mecanismos preventivos, em vez de agir apenas depois que um problema acontece.