Sob a sombra do escândalo do atacante Folarin Balogun, que não precisou cumprir suspensão após intervenção do presidente americano Donald Trump, os Estados Unidos não fizeram uma boa apresentação na noite desta segunda-feira (6) e foram goleados pela Bélgica por 4 a 1 no estádio Lumen Field, em Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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Na próxima fase, os belgas enfrentarão na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), a Espanha, que derrotou Portugal por 1 a 0 no duelo da tarde.