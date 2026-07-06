Três pessoas da mesma família morreram na noite de domingo (5) após um carro atingir a traseira do veículo em que estavam na Rodovia Presidente Castelo Branco, na Região Metropolitana de São Paulo. O motorista suspeito de provocar o acidente foi detido e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros que o condutor seguia em alta velocidade quando bateu no automóvel ocupado pelo casal e a criança de cinco anos. Com o impacto, o veículo pegou fogo e as vítimas ficaram presas nas ferragens após as portas travarem.

Motoristas que passavam pelo local tentaram retirar os ocupantes, mas não conseguiram. Três viaturas dos bombeiros foram mobilizadas para controlar as chamas e realizar o resgate. Para retirar as vítimas, foi necessário cortar o carro ao meio. Os três ocupantes já estavam carbonizados.