Neymar demorou a se levantar do banco de reservas. Quando finalmente foi chamado por Carlo Ancelotti, o Brasil já estava outra vez diante do precipício. A esperança de que o camisa 10 pudesse mudar o destino da seleção brasileira durou apenas alguns minutos, insuficientes para evitar a derrota por 2 a 1 diante da Noruega, neste domingo (5), em Nova Jersey, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Ele ainda foi responsável pelo único gol do Brasil no jogo, de pênalti, nos acréscimos.

Foi um fim melancólico para quem, durante mais de uma década, carregou a imagem de principal jogador do Brasil. Aos 34 anos, Neymar anunciou antes do Mundial que essa seria sua despedida no maior palco do futebol. "Com certeza será a última. De qualquer jeito." Ele encerrou seu quarto Mundial menos de um tempo disputado, reflexo de sua primeira participação como coadjuvante do grupo.