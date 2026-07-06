Um torcedor incendiou a própria televisão na noite de domingo (5), em Maceió (AL), após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo. A cena foi gravada e compartilhada nas redes sociais.

O caso aconteceu no bairro Fernão Velho, depois da derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega.

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