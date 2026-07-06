06 de julho de 2026
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DESCONTROLE

Torcedor queima TV após eliminação do Brasil na Copa; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/Instagram
Durante a gravação, a pessoa que filma comenta que o torcedor estava revoltado com a derrota da equipe brasileira.
Durante a gravação, a pessoa que filma comenta que o torcedor estava revoltado com a derrota da equipe brasileira.

Um torcedor incendiou a própria televisão na noite de domingo (5), em Maceió (AL), após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo. A cena foi gravada e compartilhada nas redes sociais.

O caso aconteceu no bairro Fernão Velho, depois da derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega.

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Nas imagens, o homem retira a televisão de casa, a arremessa sobre uma pequena fogueira montada na rua e despeja um líquido inflamável até que o aparelho seja consumido pelas chamas. Próximo ao local, uma camisa da Seleção Brasileira também aparece queimada.

Durante a gravação, a pessoa que filma comenta que o torcedor estava revoltado com a derrota da equipe brasileira.

Com informações do TNH1.

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