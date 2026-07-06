Cristiano Ronaldo afirmou que a Copa do Mundo de 2026 é a última de sua carreira. A declaração foi feita na véspera do confronto entre Portugal e Espanha, nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da competição.
Aos 41 anos, o atacante disputa sua sexta Copa do Mundo, marca inédita na história do torneio. Em entrevista, ele disse esperar que o duelo contra os espanhóis não seja seu último na competição e afirmou que deixa o Mundial com a consciência tranquila, independentemente do resultado.
Ronaldo também destacou que pretende encerrar a carreira no momento que considerar adequado e afirmou que o foco da seleção portuguesa está no desempenho dentro de campo, não em sua despedida dos Mundiais.
O atacante avaliou que vive uma boa campanha, com três gols marcados, e afirmou estar aproveitando mais esta edição da Copa do que as anteriores. Segundo ele, Portugal chega preparado para enfrentar a Espanha, embora reconheça o favoritismo do adversário.
O jogador relembrou o equilíbrio do histórico entre as duas seleções e disse acreditar que a classificação será decidida em detalhes.
Com informações do SBT News.