Cristiano Ronaldo afirmou que a Copa do Mundo de 2026 é a última de sua carreira. A declaração foi feita na véspera do confronto entre Portugal e Espanha, nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da competição.

Aos 41 anos, o atacante disputa sua sexta Copa do Mundo, marca inédita na história do torneio. Em entrevista, ele disse esperar que o duelo contra os espanhóis não seja seu último na competição e afirmou que deixa o Mundial com a consciência tranquila, independentemente do resultado.

Ronaldo também destacou que pretende encerrar a carreira no momento que considerar adequado e afirmou que o foco da seleção portuguesa está no desempenho dentro de campo, não em sua despedida dos Mundiais.