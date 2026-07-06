A semana começa com características típicas de inverno na Grande São Paulo. A região sentirá os efeitos de uma acentuada amplitude térmica, ou seja, uma grande variação entre a menor e a maior temperatura registrada em um mesmo dia, segundo informações do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura da capital paulista.

A segunda-feira (6) começará com céu encoberto e formação de névoa úmida e nevoeiro, mantendo a sensação de frio com os termômetros na casa dos 12°C.

Ainda pela manhã, a nebulosidade se dissipa e o sol passa a predominar. Isso acelera o aquecimento, levando a máxima para os 24°C no período da tarde.