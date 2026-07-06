São Paulo terá forte variação térmica no início da semana
| Tempo de leitura: 2 min
A semana começa com características típicas de inverno na Grande São Paulo. A região sentirá os efeitos de uma acentuada amplitude térmica, ou seja, uma grande variação entre a menor e a maior temperatura registrada em um mesmo dia, segundo informações do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura da capital paulista.
A segunda-feira (6) começará com céu encoberto e formação de névoa úmida e nevoeiro, mantendo a sensação de frio com os termômetros na casa dos 12°C.
Ainda pela manhã, a nebulosidade se dissipa e o sol passa a predominar. Isso acelera o aquecimento, levando a máxima para os 24°C no período da tarde.
Com a forte presença do sol, os menores índices de umidade relativa do ar oscilam próximos de 45% nas horas mais quentes. Não há risco de chuva.
As condições climáticas mudarão na terça-feira (7). A madrugada será um pouco menos fria, com mínima estimada em 13°C e poucas nuvens no céu.
O sol aparece na primeira metade do dia, mas a aproximação de uma nova instabilidade atmosférica altera o cenário. A temperatura máxima fica limitada aos 22°C devido ao aumento rápido da cobertura de nuvens.
O CGE alerta para a ocorrência de pancadas de chuva isoladas à tarde, que evoluem para chuviscos persistentes no decorrer da noite, quebrando a sequência de dias secos.
Para o restante do país, o monitoramento do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) aponta para cenários bem distintos a depender da região.
No Sul e parte do Sudeste, uma massa de ar polar segue estabilizada, mantendo o risco para a formação de geadas. O frio rigoroso pode chegar a áreas de maior altitude de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
Para Centro-Oeste e Nordeste, predomina o bloqueio atmosférico, sistema meteorológico que impede a chegada de frentes frias, provocando calor extremo e uma severa estiagem. O Inpe reforça o estado de alerta para os baixos índices de umidade do ar e o risco elevado de focos de incêndio florestal.