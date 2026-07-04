Um acidente com um ônibus de romeiros na cidade de Canindé (CE), a 117 km de Fortaleza, deixou ao menos duas pessoas mortas na manhã deste sábado (4).

Ônibus saiu da cidade de Brejo Santo (CE) e seguia para um abrigo de romeiros na cidade de Canindé quando o acidente aconteceu. O veículo saiu da pista e tombou em uma área descampada. As autoridades não informaram a causa do acidente até o momento.

Acidente aconteceu por volta das 6h. O veículo estava a menos de 40 quilômetros de seu destino final, na altura do distrito de Targinos, segundo o Santuário de Canindé.