Acidente com ônibus de romeiros deixa dois mortos e 21 feridos
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Um acidente com um ônibus de romeiros na cidade de Canindé (CE), a 117 km de Fortaleza, deixou ao menos duas pessoas mortas na manhã deste sábado (4).
Ônibus saiu da cidade de Brejo Santo (CE) e seguia para um abrigo de romeiros na cidade de Canindé quando o acidente aconteceu. O veículo saiu da pista e tombou em uma área descampada. As autoridades não informaram a causa do acidente até o momento.
Acidente aconteceu por volta das 6h. O veículo estava a menos de 40 quilômetros de seu destino final, na altura do distrito de Targinos, segundo o Santuário de Canindé.
Das 32 pessoas que estavam no ônibus, duas morreram no local, segundo a Guarda Municipal de Canindé. À reportagem, o órgão informou que feridos foram levados para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região e para a Santa Casa de Canindé.
Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças. Duas delas, em estado mais grave, foram encaminhadas a hospitais especializados e outras quatro passaram por cirurgia na Santa Casa de Canindé.
A perícia no local seguia em andamento no fim desta manhã. A reportagem buscou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará para saber se as vítimas já foram identificadas. O órgão informou que a ocorrência está a cargo do Corpo de Bombeiros do Ceará, que também foi procurado. O espaço será atualizado quando houver posicionamento.