Dayanne Rodrigues do Carmo, ex-mulher do goleiro Bruno que estava desaparecida desde a última quinta-feira (2), foi encontrada em Belo Horizonte e está internada no Hospital João XXIII.

Estado de saúde não foi detalhado. A reportagem confirmou a informação sobre a internação com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que a mulher [Dayanne Rodrigues do Carmo], de 39 anos, foi socorrida, na noite de ontem (4/7), pelo SAMU e encaminhada a uma unidade hospitalar, em BH, para atendimento médico. A PCMG apura as circunstâncias do fato e não divulga estado de saúde de pessoas", diz nota.