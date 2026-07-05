As previsões do supercomputador da Opta para o Brasil nesta Copa do Mundo estão melhorando. A seleção subiu uma posição em relação à simulação feita no início do mata-mata e agora é a quarta favorita a vencer a competição, de acordo com cálculos atualizados neste sábado, após dois jogos das oitavas de final.

Três seleções estão à frente do Brasil no favoritismo, de acordo com a Opta. A seleção brasileira aparece vencendo a taça em 8,97% dos 25 mil cenários mais recentes calculados pelo supercomputador da empresa de dados esportivos.

A França está no topo da tabela, com 31,74% de chances de ser campeã. A seleção europeia é a única entre as cinco favoritas que já realizou seu jogo das oitavas de final -venceu neste sábado (4) o Paraguai por 1 a 0. Na próxima fase, a líder enfrentará Marrocos, que eliminou o Canadá.