Supercomputador aponta três seleções à frente do Brasil
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As previsões do supercomputador da Opta para o Brasil nesta Copa do Mundo estão melhorando. A seleção subiu uma posição em relação à simulação feita no início do mata-mata e agora é a quarta favorita a vencer a competição, de acordo com cálculos atualizados neste sábado, após dois jogos das oitavas de final.
Três seleções estão à frente do Brasil no favoritismo, de acordo com a Opta. A seleção brasileira aparece vencendo a taça em 8,97% dos 25 mil cenários mais recentes calculados pelo supercomputador da empresa de dados esportivos.
A França está no topo da tabela, com 31,74% de chances de ser campeã. A seleção europeia é a única entre as cinco favoritas que já realizou seu jogo das oitavas de final -venceu neste sábado (4) o Paraguai por 1 a 0. Na próxima fase, a líder enfrentará Marrocos, que eliminou o Canadá.
Argentina e Espanha completam o top 3, à frente do Brasil. Os atuais campeões mundiais, que terão o Egito pela frente no mata-mata, aparecem com 15,43% de chances de título. Já os espanhóis, que vão medir forças contra Portugal, levantaram a taça em 12,95% dos cenários calculados.
Seleção brasileira ultrapassou a Inglaterra em relação à última simulação. Cenários calculados antes do início da segunda fase da Copa colocavam os ingleses na quarta posição, com 9,7% de possibilidades de vencer a Copa. Agora, no entanto, eles têm apenas 8,06%.
O Brasil enfrenta a Noruega amanhã, às 17h, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey (EUA). Quem vencer o confronto, válido pelas oitavas do Mundial, terá pela frente o ganhador do duelo entre México e Inglaterra.