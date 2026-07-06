Tiago Martins Pitthan morreu aos 49 anos, pouco mais de um mês após organizar uma celebração da própria despedida em Campo Grande (MS). Diagnosticado com câncer de estômago em estágio avançado, ele reuniu amigos e familiares em uma festa para celebrar a vida enquanto ainda podia participar do momento.

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No domingo (5), já internado, Tiago publicou um vídeo de despedida nas redes sociais. Na mensagem, afirmou estar em paz e disse que "tudo valeu a pena", encerrando a gravação com a frase: "Eu venci".