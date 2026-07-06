Tiago Martins Pitthan morreu aos 49 anos, pouco mais de um mês após organizar uma celebração da própria despedida em Campo Grande (MS). Diagnosticado com câncer de estômago em estágio avançado, ele reuniu amigos e familiares em uma festa para celebrar a vida enquanto ainda podia participar do momento.
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No domingo (5), já internado, Tiago publicou um vídeo de despedida nas redes sociais. Na mensagem, afirmou estar em paz e disse que "tudo valeu a pena", encerrando a gravação com a frase: "Eu venci".
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A celebração foi realizada em 30 de maio, num antigo galpão de cervejaria na capital sul-mato-grossense. O evento contou com apresentações musicais, rodas de conversa, um artista pintando a festa em tempo real e uma apresentação de guitarra feita pelo próprio Tiago, que começou a aprender o instrumento após descobrir a doença - era um desejo antigo.
O câncer foi diagnosticado em março de 2024, depois de exames apontarem adenocarcinoma gástrico. Durante a cirurgia, médicos identificaram metástases, o que inviabilizou o tratamento curativo. Desde então, ele passou por quimioterapia paliativa e imunoterapia para controlar a evolução da doença.
Mesmo durante o tratamento, Tiago manteve atividades que desejava realizar. Entre elas, voltou a Bonito (MS), onde desceu o Abismo Anhumas de rapel e saltou de paraquedas.
Antes da morte, também organizou questões pessoais, como senhas e a destinação de objetos, deixando apenas o velório tradicional para ser definido pela família.
Com informações do g1.