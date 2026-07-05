O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), faz uma gestão ótima ou boa para 45% dos eleitores do estado. Já 32% consideram a gestão regular, e 20%, ruim ou péssima.

O cenário, aferido pelo Datafolha, é de estabilidade em relação ao levantamento anterior do instituto, feito em março. Agora, foram ouvidas 1.608 pessoas de 1º a 3 de julho, numa pesquisa com margem de erro de dois pontos para mais ou menos.

Tarcísio terá sua candidatura à reeleição ratificada em convenção no final do mês. Ele lidera a corrida com 46% das intenções de voto, ante 30% registrados pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).