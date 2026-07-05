Avaliação positiva do governo Tarcísio segue em 45%
| Tempo de leitura: 2 min
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), faz uma gestão ótima ou boa para 45% dos eleitores do estado. Já 32% consideram a gestão regular, e 20%, ruim ou péssima.
O cenário, aferido pelo Datafolha, é de estabilidade em relação ao levantamento anterior do instituto, feito em março. Agora, foram ouvidas 1.608 pessoas de 1º a 3 de julho, numa pesquisa com margem de erro de dois pontos para mais ou menos.
Tarcísio terá sua candidatura à reeleição ratificada em convenção no final do mês. Ele lidera a corrida com 46% das intenções de voto, ante 30% registrados pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).
Sua avaliação se manteve relativamente estável ao longo do mandato. Na pesquisa de abril de 2023, ele tinha 44% de ótimo/bom, número que foi a 41% em abril de 2025. Já em março deste ano, marcou os mesmos 45% desta rodada.
Entre os estratos principais da pesquisa, Tarcísio registra índices de ótimo/bom acima de sua média entre homens (49%), pessoas de 45 a 49 anos (51%), os menos instruídos (51%) e aqueles com 60 anos ou mais (55%). Já a avaliação ruim/péssima é maior entre mulheres (24%), os mais instruídos e mais ricos (27% em cada grupo).
Em relação à sua aprovação no cargo, 63% dos paulistas dizem estar satisfeitos com o trabalho do ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro, ante 32% que o desaprovam. Novamente, são números estáveis em relação a pesquisas anteriores.
Questionados acerca do desempenho do governador, contudo, 46% dos ouvidos consideram que ele fez menos que era esperado no cargo. Já 35% dizem que ele fez o que era previsto e 13%, que fez mais do que esperavam.
Para os paulistas, segurança pública e saúde são os dois maiores problemas do estado, com 27% de citações cada. Abaixo vem a educação, com 11%, enquanto outras questões mal pontuam.
A avaliação de Tarcísio é superior à registrada pela maioria de seus antecessores na mesma altura do primeiro mandato desde a redemocratização. Luiz Antônio Fleury Filho (PMDB) tinha 35% de ótimo e bom, Mário Covas (PSDB), 31%, Geraldo Alckmin (então no PSDB), 39% e João Doria (então no PSDB), 23%.
Superam o nome do político do Republicanos Orestes Quércia (PMDB) e José Serra (PSDB), ambos com avaliação positiva de 55% neste ponto de seus governos.
O trabalho do Datafolha foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com os códigos SP-01703/2026 e BR-06481/2026.