Um policial militar de 28 anos morreu após passar mal enquanto corria na esteira da academia de um batalhão de Telêmaco Borba (PR) na quinta-feira.

Felipe dos Santos Bettio teve um "mal súbito" enquanto treinava, segundo a Polícia Militar do Paraná. Ele estava dentro da academia do 26º Batalhão da cidade, que fica a 230 km de Curitiba.

O policial foi socorrido por colegas para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas teve a morte constatada no local. Segundo a PM, ele não reagiu às tentativas de reanimação.