A Polícia Civil de Mato Grosso investiga um tenente-coronel da Polícia Militar por suspeitas de extorsão, ameaça, injúria e stalking contra uma jovem de 20 anos. Segundo a vítima, o oficial exigiu o envio de fotos e vídeos íntimos e, após a recusa, revelou aos familiares dela o suposto relacionamento extraconjugal com um homem casado.
De acordo com o boletim de ocorrência, os dois mantiveram uma relação casual entre outubro de 2025 e junho de 2026. A crise começou após o militar descobrir que a jovem também havia se envolvido com outro homem durante esse período.
A vítima afirmou que o oficial exigiu vídeo íntimo dela e ameaçou contar sobre o caso aos pais dela e à esposa do homem. Como ela recusou o pedido, ele cumpriu a ameaça.
Ainda conforme a denúncia, após ser bloqueado nas redes sociais e aplicativos de mensagens, o militar passou a usar diferentes números de telefone e até transferências via Pix para enviar mensagens ofensivas. Nos textos anexados ao registro policial, ele usa palavras como "vadia", "vagabunda" e "puta" para se referir à jovem.
A mulher informou que teme por sua integridade física e psicológica e solicitou medida protetiva de urgência. A Polícia Civil investiga o caso, que também pode ser analisado pela Corregedoria da PM de Mato Grosso. A defesa do oficial não se manifestou até a publicação da reportagem.
Com informações do Metrópoles.