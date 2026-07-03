A Polícia Civil de Mato Grosso investiga um tenente-coronel da Polícia Militar por suspeitas de extorsão, ameaça, injúria e stalking contra uma jovem de 20 anos. Segundo a vítima, o oficial exigiu o envio de fotos e vídeos íntimos e, após a recusa, revelou aos familiares dela o suposto relacionamento extraconjugal com um homem casado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois mantiveram uma relação casual entre outubro de 2025 e junho de 2026. A crise começou após o militar descobrir que a jovem também havia se envolvido com outro homem durante esse período.

A vítima afirmou que o oficial exigiu vídeo íntimo dela e ameaçou contar sobre o caso aos pais dela e à esposa do homem. Como ela recusou o pedido, ele cumpriu a ameaça.