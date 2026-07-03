A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o desaparecimento de Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, 39, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza. O registro foi feito pelo marido dela na madrugada desta sexta-feira (3), em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Civil, as diligências realizadas até o momento indicam, em princípio, um desaparecimento voluntário, "sem indícios da prática de crime".

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o marido relatou que Dayanne saiu de casa na manhã de quinta-feira (2), por volta das 11h, dizendo que iria à casa da mãe. Ela teria deixado os filhos aos cuidados da avó materna, mas não retornou nem voltou a fazer contato com familiares.