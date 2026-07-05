A Prefeitura de Correia Pinto, cidade de 16 mil habitantes na serra catarinense, interditou um hospital localizado no topo de um morro após recomendação do Ministério Público de Santa Catarina.

Estudos técnicos realizados pela Defesa Civil apontaram risco geológico elevado na área onde está localizado o Hospital Faustino Riscarolli, uma unidade de saúde com 16 leitos que estavam ocupados no momento da interdição.

Os pacientes foram transferidos na sexta-feira (3) para uma unidade básica de saúde localizada no centro da cidade. Após adequações necessárias, a estrutura será instalada em outra unidade de saúde, no bairro Planalto, até a inauguração de um novo hospital.