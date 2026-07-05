Nascida em Mato Leitão, no interior do Rio Grande do Sul, Marcelly Malta Lisboa teve a ajuda de freiras franciscanas para estudar e trabalhar como enfermeira na Santa Casa de Porto Alegre, para onde foi na adolescência. Era um sonho de infância, inspirado pelo contato com uma tia que tinha a mesma profissão e estava sempre de branco.

Além dos plantões hospitalares, Marcelly foi prostituta nas ruas e boates da capital gaúcha, onde conheceu travestis glamourosas e assistiu shows espetaculares, mas também enfrentou a violência e a discriminação.

Foi o início da trajetória da ativista pioneira do movimento trans e travesti no Rio Grande do Sul, morta neste sábado (4), aos 75 anos, em Porto Alegre. A morte foi informada pela ONG Igualdade - Associação de Travestis e Transexuais do Rio Grande do Sul, que ela fundou no final da década de 1990.