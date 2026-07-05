O Metrô planeja adotar elevadores no lugar de escadas rolantes em parte da linha 22-marrom, ramal que irá ligar o Sumaré, na zona oeste de São Paulo, às cidades de Cotia e Osasco, na região metropolitana da capital paulista.

Das 19 estações da futura linha, sete terão elevadores com capacidade para até 40 pessoas.

Outras duas, Hebraica-Rebouças e Sumaré, ambas na capital paulista, deverão contar também com escadas rolantes.