Um motociclista de 47 anos morreu na manhã desta sexta-feira (3) ao perder o controle da moto e cair numa poça de água na BR-463, em Ponta Porã (MS). A suspeita inicial é de que a forte neblina tenha contribuído para o acidente.

A vítima foi identificada como Raimundo Gimenes, gari da prefeitura. Ele seguia em direção ao distrito de Sanga Puitã.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não foram encontrados indícios de colisão. A equipe informou que a visibilidade no momento do atendimento era inferior a 10 metros.