Pesquisadores do Projeto EcoShark, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), identificaram a presença do antidepressivo sertralina no cérebro de tubarões-martelo capturados no litoral fluminense.

Segundo a coordenadora da pesquisa, a bióloga Mariana Alonso, este é o primeiro registro do tipo no Brasil e um dos poucos descritos no mundo. O achado acende um alerta sobre a contaminação dos oceanos por resíduos de medicamentos e seus possíveis impactos em espécies marinhas ameaçadas de extinção.

Os resultados ainda não foram revisados por pares. De acordo com a professora, o artigo deverá ser submetido à publicação em revista científica até o fim deste mês.