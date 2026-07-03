Erling Haaland fez um pedido bem-humorado a Vinicius Júnior nas redes sociais às vésperas do duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante norueguês sugeriu que os dois recriem uma cena de As Branquelas, e o brasileiro entrou na brincadeira.

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Os jogadores interagiram interação numa publicação no Instagram que recriou, com uso de inteligência artificial, clássica cena do filme As Branquelas, substituindo os rostos dos personagens pelos dos dois atacantes.