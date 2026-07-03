Erling Haaland fez um pedido bem-humorado a Vinicius Júnior nas redes sociais às vésperas do duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante norueguês sugeriu que os dois recriem uma cena de As Branquelas, e o brasileiro entrou na brincadeira.
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Os jogadores interagiram interação numa publicação no Instagram que recriou, com uso de inteligência artificial, clássica cena do filme As Branquelas, substituindo os rostos dos personagens pelos dos dois atacantes.
Nos comentários, Haaland marcou Vini Jr. e escreveu: "Nós precisamos recriar isso". O brasileiro respondeu com emojis de risada, entrando na brincadeira.
A troca de mensagens repercutiu entre os internautas, que elogiaram o clima descontraído entre os jogadores mesmo às vésperas do confronto.
Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem vencer enfrenta México ou Inglaterra nas quartas de final.