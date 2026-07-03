Mais um investigado por envolvimento no atentado contra o tenente da PM Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Pimentel, morreu em confronto com policiais da Rota. Elenilson Misael da Silva, conhecido como "Galego", foi baleado na noite dessa quinta-feira (2), durante abordagem em Peruíbe, no litoral de São Paulo, menos de 48 horas após outro suspeito do mesmo caso também morrer em ação policial.

Segundo a Polícia Civil, equipes da Rota localizaram o suspeito após uma denúncia. De acordo com o boletim de ocorrência, ele tentou fugir de carro, houve perseguição e troca de tiros durante a abordagem. Ferido, foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde morreu.

A perícia fez exames no local, e as armas dos policiais envolvidos foram apreendidas.