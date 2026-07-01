Lucas Trejo, jogador argentino que perdeu a esposa e os dois filhos em um terremoto na Venezuela, está sendo sedado e aguarda a chegada de familiares ao país.

Irmã do atleta, Karen Trejo disse ao programa argentino Noticiero Doce que o estado emocional dele é grave desde a confirmação das mortes. "O Lucas está sendo sedado porque está muito mal e não tem nenhum familiar com ele. Precisamos que vocês viajem o mais rápido possível, porque nesta quarta-feira (1º) será a cremação dos corpos e precisamos que vocês estejam com ele", afirmou para o noticiário da emissora El Doce, da região de Córdoba, na Argentina.

Karen afirmou que a família quase não conseguiu falar com o jogador nos dias seguintes ao tremor. "Falamos com o Lucas apenas uma vez nesses dias. Ele não conseguiu ficar com o celular, porque esteve retirando os escombros, um por um, e não conseguimos voltar a entrar em contato com ele.", relatou.