O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesse sábado (27) que o atentado contra o tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Cristina Pimentel, foi tentativa de execução. O policial foi baleado na cabeça na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

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Segundo o governador, os criminosos seguiam o tenente desde a saída de uma academia e não anunciaram assalto nem levaram qualquer pertence da vítima.