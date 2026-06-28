O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesse sábado (27) que o atentado contra o tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Cristina Pimentel, foi tentativa de execução. O policial foi baleado na cabeça na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.
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Segundo o governador, os criminosos seguiam o tenente desde a saída de uma academia e não anunciaram assalto nem levaram qualquer pertence da vítima.
Ronickson estava de folga e desarmado no momento do ataque. De acordo com a Polícia Militar, ele foi socorrido pelo helicóptero Águia e levado para um hospital. Seu estado de saúde é gravíssimo.
Tarcísio informou ainda que determinou prioridade às investigações e disse que a polícia recuperou a motocicleta utilizada no crime, que tinha placa do Rio de Janeiro.
Nas redes sociais, circularam mensagens informando a morte do policial, mas, até o momento, não há confirmação oficial desse desfecho.
Ronickson Pimentel é irmão de Eloá Cristina Pimentel, morta em 2008, aos 15 anos, após ser mantida refém pelo ex-namorado em Santo André, caso que teve ampla repercussão nacional.
Com informações do SBT News.