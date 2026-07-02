Um jovem de 21 anos, natural de Londrina (PR), foi sequestrado, torturado e morto poucos dias após se mudar para Mato Grosso por causa de uma promoção no trabalho. A Polícia Civil investiga a suspeita de que Lucas Matheus da Silva Almeida tenha sido confundido com um integrante de facção criminosa rival.

O corpo foi encontrado em uma área de mata em Sapezal (MT), com diversos ferimentos. Segundo a investigação, Lucas e um amigo foram sequestrados após saírem de um bar. O outro rapaz conseguiu escapar, mas Lucas permaneceu em poder dos criminosos e foi assassinado.

A polícia apura se uma foto publicada nas redes sociais motivou o engano. Um suspeito foi preso ao tentar deixar a cidade e indicou o local onde o corpo estava. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos.