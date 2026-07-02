02 de julho de 2026
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AÇÃO COLETIVA

Fifa e Infantino processados em US$ 1 bi por eliminação do Irã

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@gianni_infantino/Instagram
O autor da ação alega discriminação contra a seleção do Irã durante a Copa do Mundo de 2026.
O autor da ação alega discriminação contra a seleção do Irã durante a Copa do Mundo de 2026.

A Fifa e o presidente da entidade, Gianni Infantino, foram processados na Corte Federal de Boston, nos Estados Unidos, por um norte-americano de origem iraniana que pede indenização de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,2 bilhões). O autor da ação alega discriminação contra a seleção do Irã durante a Copa do Mundo de 2026.

Lotfollah Kaveh Afrasiabi contesta a anulação, após revisão do VAR, de um gol do Irã na partida contra o Egito, disputada em 26 de junho. O jogo terminou empatado em 1 a 1, resultado que classificou os egípcios às oitavas de final e eliminou os iranianos.

Além da arbitragem, a ação cita supostas restrições enfrentadas pela delegação iraniana durante o torneio, como dificuldades de viagem, mudança da base de treinamentos para o México e negativa de vistos para integrantes da equipe.

O autor também solicita que o caso seja reconhecido como ação coletiva, afirmando representar milhões de iranianos e iraniano-americanos. Até o momento, a Fifa não se manifestou sobre o processo.

Com informações do SBT News.

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