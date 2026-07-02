A Fifa e o presidente da entidade, Gianni Infantino, foram processados na Corte Federal de Boston, nos Estados Unidos, por um norte-americano de origem iraniana que pede indenização de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,2 bilhões). O autor da ação alega discriminação contra a seleção do Irã durante a Copa do Mundo de 2026.

Lotfollah Kaveh Afrasiabi contesta a anulação, após revisão do VAR, de um gol do Irã na partida contra o Egito, disputada em 26 de junho. O jogo terminou empatado em 1 a 1, resultado que classificou os egípcios às oitavas de final e eliminou os iranianos.

Além da arbitragem, a ação cita supostas restrições enfrentadas pela delegação iraniana durante o torneio, como dificuldades de viagem, mudança da base de treinamentos para o México e negativa de vistos para integrantes da equipe.