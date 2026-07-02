O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviou um ofício ao governo dos Estados Unidos pedindo a suspensão da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. No documento, o parlamentar afirma que a medida pode fortalecer politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cenário eleitoral.

Segundo Flávio, a manutenção da sobretaxa entregaria ao atual governo uma "vitória política" ao permitir que a reação dos Estados Unidos seja usada como argumento na disputa presidencial. Ele também argumenta que a medida prejudicaria tanto a economia americana quanto os brasileiros interessados em manter relações comerciais com os EUA.

No ofício encaminhado ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), o senador afirma ser pré-candidato à Presidência da República e cita encontros recentes com o presidente Donald Trump e com o secretário de Estado, Marco Rubio, para tratar do tema.