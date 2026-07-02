O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviou um ofício ao governo dos Estados Unidos pedindo a suspensão da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. No documento, o parlamentar afirma que a medida pode fortalecer politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cenário eleitoral.
Segundo Flávio, a manutenção da sobretaxa entregaria ao atual governo uma "vitória política" ao permitir que a reação dos Estados Unidos seja usada como argumento na disputa presidencial. Ele também argumenta que a medida prejudicaria tanto a economia americana quanto os brasileiros interessados em manter relações comerciais com os EUA.
No ofício encaminhado ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), o senador afirma ser pré-candidato à Presidência da República e cita encontros recentes com o presidente Donald Trump e com o secretário de Estado, Marco Rubio, para tratar do tema.
Flávio solicita que o governo norte-americano adie a aplicação da tarifa pelo menos até as eleições presidenciais no Brasil. Segundo ele, a adoção da medida durante o período eleitoral pode ser interpretada como tentativa de influenciar o resultado da disputa.
Em junho, o USTR anunciou a proposta de impor tarifa de 25% sobre produtos brasileiros após investigação baseada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. O relatório cita práticas comerciais desleais e estabelece prazo até 15 de julho para que o Brasil adote medidas antes da implementação definitiva das taxas. A proposta, no entanto, prevê exceções para produtos estratégicos, como carne bovina, café, petróleo, minérios, aviões, fertilizantes e medicamentos.
Com informações do Metrópoles.