Os Estados Unidos estão nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Jogando diante de sua torcida, em Santa Clara, a seleção norte-americana venceu a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, nesta quarta-feira (1º), e avançou no mata-mata da competição.
A equipe comandada por Mauricio Pochettino teve maior controle da partida desde o início e abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Após participação de Malik Tillman na jogada, Folarin Balogun apareceu na área para finalizar e colocar os anfitriões em vantagem.
O cenário ficou mais complicado para os americanos aos 64 minutos, quando Balogun recebeu cartão vermelho após revisão do VAR por uma entrada dura. Com um jogador a menos, os Estados Unidos passaram a ser pressionados pela Bósnia, mas conseguiram sustentar a vantagem graças à atuação consistente do sistema defensivo.
Mesmo em inferioridade numérica, os donos da casa ampliaram aos 82 minutos. Tillman, um dos destaques da partida, cobrou falta com precisão e marcou o segundo gol, garantindo a classificação norte-americana.
A Bósnia tentou explorar a vantagem numérica na reta final, principalmente em jogadas aéreas e bolas paradas, mas encontrou dificuldades para criar chances claras de gol. Os Estados Unidos administraram o resultado até o apito final e confirmaram a vaga na próxima fase.
Com a vitória, a seleção norte-americana enfrentará a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe, porém, não contará com Balogun, suspenso após a expulsão.