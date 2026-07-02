Os Estados Unidos estão nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Jogando diante de sua torcida, em Santa Clara, a seleção norte-americana venceu a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, nesta quarta-feira (1º), e avançou no mata-mata da competição.

A equipe comandada por Mauricio Pochettino teve maior controle da partida desde o início e abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Após participação de Malik Tillman na jogada, Folarin Balogun apareceu na área para finalizar e colocar os anfitriões em vantagem.

O cenário ficou mais complicado para os americanos aos 64 minutos, quando Balogun recebeu cartão vermelho após revisão do VAR por uma entrada dura. Com um jogador a menos, os Estados Unidos passaram a ser pressionados pela Bósnia, mas conseguiram sustentar a vantagem graças à atuação consistente do sistema defensivo.