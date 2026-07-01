O diretor de futebol José Boto deu indícios de como a diretoria do Flamengo vai se comportar no mercado da bola neste meio do ano. O dirigente ressaltou que o clube "não tem dinheiro infinito" e que as janelas de transferências anteriores foram de "muitos gastos".

Ao mesmo tempo, Boto fez elogios ao elenco rubro-negro e indicou que a cúpula vai avaliar também jogadores da base para serem utilizados no restante da temporada.

"A janela só abre dia 19. É uma janela especial por vários motivos. As duas últimas foram de muitos gastos, o Flamengo não tem dinheiro infinito. Por outro lado, dizem que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas, não podemos a cada janela trazer sete, oito jogadores. É falta de respeito até com os jogadores que temos. É óbvio que temos necessidades, mas não queremos gastar mais do que é devido, queremos acertar o máximo possível, também ver os meninos que temos aqui", disse Boto à FlamengoTV..