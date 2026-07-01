Um casal que mora na fronteira da Argentina com o Brasil, na região da tríplice fronteira, viu o filho que deveria ter nascido no Paraguai vir ao mundo no lado brasileiro da Ponte da Amizade.

O episódio aconteceu na noite desta terça-feira (30) em Foz do Iguaçu (PR), separada da paraguaia Ciudad del Este pela ponte.

A família argentina - os nomes não foram divulgados - seguia para o Paraguai quando a gestante, aos oito meses de gravidez, passou mal na região da aduana brasileira, controlada pela Receita Federal.